Назван план Запада против Зеленского
Западные страны хотят лишить власти президента Украины Владимира Зеленского с помощью нового расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
Об этом в своей статье для портала InfoBRICS (IB) сообщил египетский исследователь экономики Ахмед Адель.
«Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти», — считает он, отметив, что Запад готов пожертвовать Зеленским ради возможности вести с Россией переговоры.
Адель также заявил, что президент России Владимир Путин находится в более выгодной переговорной и стратегической позиции по Украине, чем его американский коллега Дональд Трамп.