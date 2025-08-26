США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая. Как сообщает Haber7, об этом заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал, отметив, что территориальные уступки Киева не станут угрозой для Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. При этом СМИ считают, что американский лидер может жестко отреагировать на растрату военной помощи и ставить Владимира Зеленского принять условия России.

«США, особенно Трамп, должны обеспечить мир на Украине, чтобы сыграть роль миротворца и доказать свое глобальное лидерство. Однако потеря территорий Украиной не является для США угрозой существования. Даже потеря Европой власти и территорий больше не является для США стратегической потерей. <…> США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени», — заявил Али Бал.

Он добавил, что США не понесут существенных потерь от такого разделения. Не понесет их и Китай, хоть он и сталкивается с проблемами в своей «агрессивной экспортной политике» из-за региональных и глобальных напряженностей. Сильнее остальных сейчас в мире нуждается именно Украина, поскольку для нее это «вопрос существования», подчеркнул эксперт.