Страны Европы решили заболотиться для защиты от России

Польша и Финляндия могут восстановить свои болота, предположительно, для защиты от России. Об этом пишет Politico.

© Lenta.ru

«Это беспроигрышная ситуация, которая позволяет достичь сразу нескольких целей», — заявила генеральный директор по вопросам природы в финском Министерстве окружающей среды Тарья Хааранен.

По данным издания, представители двух государств активно изучают возможность восстановления болот как меры для защиты своих границ. Уточняется, что их шаги связаны с тем, что большинство заболоченных территорий стран Европы находятся у границ России и могут превратиться «в опасную ловушку для военных грузовиков и танков».

Литва придумала способ «защиты» от России

В конце марта четверо военных США утонули, когда пытались эвакуировать бронеавтомобиль из болота в Литве.