Польша прекратит оплачивать Starlink для Украины

Польша прекратит оплачивать систему спутниковый связи Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. Об этом сообщил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в соцсети Х.

«Президентское вето режет вслепую! Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине, потому что де-факто это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink... Это также завершение поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте», — написал Гавковский.

По его мнению, отключение Starlink — это «лучший подарок» для российских войск.

25 августа президент Польши сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим украинцам.

Президент Польши принял неожиданное решение по помощи украинцам

По его словам, последние за 3,5 года ситуация в стране изменилась и теперь на ежемесячную выплату в размере 800 злотых (это примерно $200) на каждого ребенка могут претендовать только работающие граждане.