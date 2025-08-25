Владимир Зеленский боится открыто критиковать США и пытается обвинить Россию в затягивании переговоров. Об этом рассказал китайский портал China Daily.

Как подчеркивается в статье, пока единственным значимым результатом переговоров по Украине стали выгодные для США сделки: подписание соглашения о минеральных ресурсах с Киевом и согласие членов НАТО увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП (большая часть средств пойдет на закупки оружия у США). Но американской администрации не удалось добиться существенного прорыва по ключевым вопросам, касающимся украинского урегулирования.

Москва и Киев пока не сократили разногласия по территориальному вопросу и по гарантиям безопасности, а это значит, что сторонам предстоит еще много работы. Зеленский, который не осмеливается критиковать ни США, ни европейские страны, попытался переложить вину на Россию, заявив, что Москва «делает все», чтобы затянуть переговоры.

По мнению автора статьи, Зеленскому следует напомнить, что до тех пор, пока Москва и Киев не придут к согласию по ключевым вопросам, никакая встреча с президентом России Владимиром Путиным не принесет желаемого результата.

Отвергнув предложение России сделать постоянных членов Совбеза ООН гарантами безопасности Украины, Зеленский даже обвинил Китай в том, что тот не помог остановить украинский кризис в 2022 году. Он выдвинул беспочвенные обвинения в адрес Китая, назвав Пекин «пособником» Москвы, подчеркнул автор China Daily.

Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. После переговоров Трамп объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта.

Трамп сообщил, что гарантии безопасности Украине могут предоставить несколько европейских стран «в координации с США». Трамп исключил отправку на Украину американских сухопутных войск, но допустил возможность поддержки европейских сил в стране с воздуха.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 20 августа, что Россия должна принимать участие в обсуждении гарантий безопасности. Москва предложила подключить к этому процессу Китай. Россия поддерживает гарантии, основанные на «принципах неделимой безопасности». Всё остальное Лавров назвал «абсолютно безнадежным предприятием».