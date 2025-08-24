США сделают последнее предупреждение Европе и Украине

США намерены в ближайшие дни направить Евросоюзу и Украине последнее жесткое предупреждение с требованием прекратить украинский конфликт, после чего могут прекратить передачу разведданных этим странам. Об этом сообщил геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович.

«Я думаю, что в ближайшие дни будет последнее жесткое предупреждение ЕС и Киеву о прекращении конфликта, и после этого США просто навсегда лишат их разведданных. Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей. Starlink будет предоставляться на рыночной основе», — написал аналитик в социальной сети Х.

Депутат Рады раскрыл план Европы по Украине

Кошкович полагает, что отказ США от предоставления разведывательной поддержки существенно осложнит положение Украины. Он отмечает, что поставки вооружения могут сохраниться, однако без доступа к координатам целей эффективность этих поставок окажется значительно ниже. Кроме того, использование систем спутниковой связи Starlink будет возможно только на коммерческих условиях, без специальных льгот или приоритетной поддержки со стороны американских компаний.

Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что прекращение обмена разведданными рассматривается Вашингтоном как один из ключевых инструментов давления на Киев с целью побудить Украину к заключению сделки с Россией. Уже были случаи приостановки обмена информацией, что негативно сказывалось на сотрудничестве разведок двух стран.