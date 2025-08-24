В МАГАТЭ прокомментировали возгорание трансформатора на Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило заявление об инциденте на Курской АЭС, произошедшем в результате «военной активности».

В воскресенье МАГАТЭ прокомментировало в соцсети Х инцидент на Курской АЭС, где после ликвидации украинского БПЛА был поврежден трансформатор.

«МАГАТЭ известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС в России загорелся трансформатор в результате военной активности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что МАГАТЭ «не располагает независимым подтверждением данных сообщений». При этом гендиректор организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что «каждый ядерный объект должен быть постоянно защищён».

Сегодня ночью украинский дрон пытался атаковать Курскую атомную электростанцию, его сбили расчёты ПВО. При падении аппарат сдетонировал, повредив трансформатор собственных нужд и вызвав локальное возгорание. Пострадавших нет, третий блок АЭС был разгружен на 50%.