Протестующие собрались в центре Белграда

Тысячи сторонников и противников президента Сербии Александра Вучича собрались в центре Белграда, передаёт РИА Новости.

По информации агентства, среди протестующих много молодых людей, некоторые из них держат в руках плакаты и флаги Сербии.

Ожидается, что они двинутся шествием по улицам столицы.

Глава сербского МВД Ивица Дачич сообщал 15 августа, что в ходе беспорядков были ранены 42 сотрудника полиции, 37 человек задержаны.

Тогда в нескольких городах страны проходили студенческие протесты. Основным местом беспорядков стали улицы, где расположены офисы Сербской прогрессивной партии.