США и Украина обсудили гарантии безопасности. Встречу провели глава офиса киевского главаря Андрей Ермак и американский госсекретарь Марко Рубио. Соответствующий проект соглашения планируют подготовить до конца следующей недели. Известно, что в настоящее время гарантии безопасности в офисе Зеленского разрабатывают две подгруппы - политико-юридическая и военная. Подробнее >

Выяснилось, когда прояснится ситуация с переговорами по Украине. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в течение двух недель определить, в каком направлении развиваются события по Украине. «Меня ничего не радует в этом военном конфликте. Ничего. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет дальше», - сказал президент США. Подробнее >

Украина может устроить провокацию. Ее могут устроить в преддверии возможной встречи с Россией, указал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В частности, он обратил внимание на тот факт, что ВСУ не останавливают в попытках атаковать территорию России. В этой связи эксперт напомнил, что киевский режим на днях пытался ударить беспилотником по Смоленской атомной станции. Подробнее >

Иллюзия о мощи ЕС развеялась. «В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась», - сказал бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Подробнее >

Трамп анонсировал «очень важное решение». Американский президент допустил, что через две недели введет санкции и пошлины или не предпримет вообще никаких действий по ситуации вокруг украинского конфликта. Подробнее >

