Алиев назвал братом постсоветского лидера

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к лидеру народа Туркмении, экс-президенту республики Гурбангулы Бердымухаммедову как к брату. Об этом он заявил на саммите «Туркменистан — Азербайджан — Узбекистан», передает Caliber.az в своем Telegram-канале.

«Обсуждение братскими странами вопросов в трехстороннем формате имеет очень большое значение, это принесет большую пользу и даст прекрасные результаты. Дорогой брат, еще раз выражаю Вам благодарность», — сказал Алиев.

Саммит трех постсоветских стран проходит в Туркмении. Они рассмотрят вопросы развития и углубления торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и энергетического сотрудничества, подписав по итогу ряд документов. Участие в саммите принимает также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее узбекский лидер в своей речи похвалил Ильхама Алиева за помощь в налаживании сотрудничества с Европой. Он также объявил о подписании соглашения с Европейским союзом (ЕС) о расширенном партнерстве и сотрудничестве в ближайшее время.