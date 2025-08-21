Нетаньяху прибыл в сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прибыл в сектор Газа с тем, чтобы утвердить планы по захвату анклава. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава кабмина сделал ряд заявлений по региональной повестке во время выступления на территории палестинского анклава.

«Я прибыл [в сектор Газа], чтобы утвердить планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и разгрому [палестинского движения] ХАМАС. В то же время я поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля», — разъяснил Нетаньяху.

Премьер уточнил, что правительство находится на этапе принятия решения.

По его словам, ЦАХАЛ захватит город Газа независимо от того, согласится ли ХАМАС на прекращение огня и освобождение заложников, или нет.

Ранее представитель израильских военных, бригадный генерал Эфи Дефрин, сообщил, что Армия обороны Израиля начала действовать на подступах к городу Газа в рамках подготовительной фазы операции по его захвату для искоренения оплотов палестинского движения.