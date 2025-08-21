Вучич раскрыл, когда пройдет его встреча с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным «должна состояться в кратчайшие сроки». Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

Ранее Вучич провел переговоры с послом РФ Александром Бочаном-Харченко. По словам президента Сербии, они обсудили «все темы, представляющие интерес для обеих стран, особенно в свете встречи на высшем уровне между лидерами двух государств».

Вучич отметил, что его встреча с Путиным «должна состояться в кратчайшие сроки».

«Мы по-прежнему привержены развитию дружественных отношений с Россией, с четкой решимостью сохранить мир и политическую стабильность в регионе Западных Балкан», — заключил он.

До этого Вучич заявлял, что может встретиться с Путиным уже в сентябре во время торжеств в Китае по случаю окончания Второй мировой войны. Российский лидер планирует посетить их в период с 31 августа по 3 сентября.