Суд отменил штраф Трампу в полмиллиарда долларов

Апелляционный суд Нью-Йорка в четверг, 21 августа, отменил решение суда первой инстанции, которое обязывало главу США Дональда Трампа выплатить $515 млн по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, юристы признали чрезмерным штраф, назначенный главе Белого дома.

Вместе с тем, заметили журналисты, суд запретил Трампу и двум его старшим сыновьям занимать руководящие должности в корпорациях в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что 10 января 2025 года суд в Нью-Йорке освободил политика от ответственности по делу о фальсификации финансовых документов и оставил ему формальную судимость.

Трампу назначили так называемое «безусловное освобождение», которое предполагает, что он освобождается от тюремного заключения, штрафов, испытательного срока. При этом обвинительный приговор останется в силе.

Таким образом, пояснили эксперты, Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов, вступившим в должность с судимостью за уголовные преступления.