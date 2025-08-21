Суд отменил штраф Трампу в полмиллиарда долларов
Апелляционный суд Нью-Йорка в четверг, 21 августа, отменил решение суда первой инстанции, которое обязывало главу США Дональда Трампа выплатить $515 млн по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом пишет Associated Press.
По данным агентства, юристы признали чрезмерным штраф, назначенный главе Белого дома.
Вместе с тем, заметили журналисты, суд запретил Трампу и двум его старшим сыновьям занимать руководящие должности в корпорациях в течение нескольких лет.
Ранее сообщалось, что 10 января 2025 года суд в Нью-Йорке освободил политика от ответственности по делу о фальсификации финансовых документов и оставил ему формальную судимость.
Трампу назначили так называемое «безусловное освобождение», которое предполагает, что он освобождается от тюремного заключения, штрафов, испытательного срока. При этом обвинительный приговор останется в силе.
Таким образом, пояснили эксперты, Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов, вступившим в должность с судимостью за уголовные преступления.