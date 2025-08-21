Вэнс рассказал о своей шутке над Зеленским

В начале встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил над ним. Об этом американский политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Вэнса, как только глава киевского режима вошел в Овальный кабинет, они обменялись парой фраз. «Я сказал ему:

"Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу". А он просто усмехнулся», — поделился подробностями вице-президент США.

С точки зрения Вэнса, это был хороший способ снизить напряжение.

Политик также отметил, что поговорил и с членами делегации Украины.

18 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского и лидеров государств Европейского союза (ЕС). Ранее он допускал возможность проведения в будущем встречи в трехстороннем формате с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. 15 августа в Анкоридже на Аляске прошел саммит Путина и Трампа.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее проинформировал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. Так, в этом контексте обсуждалась инициатива о необходимости изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева.