Лукашенко оценил динамику военных угроз Запада

Именно существенное увеличение западными соседями военных расходов и угрозы с их стороны, по словам Президента Беларуси, вынуждают официальный Минск пристально заниматься вопросами обороноспособности.

Выступая 21 августа на совещании по вопросу ракетного строительства, Александр Лукашенко заявил, что "динамика уровня военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу обороноспособности Беларуси, России, нашего союза". Главу государства цитирует близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

А говоря о развитии белорусского ракетостроения, которое, как и беспилотная авиация, создается в стране "буквально с нуля", белорусский руководитель обратил внимание, что до сих пор оно ведется без значительных трат.

"Как и в остальных секторах экономики, мы действуем максимально эффективно исходя из имеющихся финансовых ресурсов", - уточнил он позицию руководства.

При этом пришло время, по его словам, определиться, "куда и как двигаться дальше в этом направлении", учитывая формы и методы ведения боевых действий в современных условиях.