Вучич пообещал поддержать простой народ

Президент Сербии Александр Вучич пообещал во время посещения разгромленного протестующими офиса Сербской прогрессивной партии (СПП) в белградском районе Палилула, что в воскресенье объявит, какие именно экономические меры для улучшения положения граждан будут введены с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 20 августа.

Как напоминает агентство, до этого глава государства на фоне бушующих в стране протестов неоднократно заявлял о необходимости снижения цен на продукты в розничных сетях и о других шагах по поддержке граждан. Теперь Вучич добавил, что анонсированные им на конец недели меры могут стать самыми лучшими для простых сербов — обычного народа.

В последние дни протесты, которые не прекращаются в стране с 1 ноября прошлого года, когда обрушение козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад привело к человеческим жертвам, обернулись беспорядками с применением насилия в отношении силовиков и погромами. В частности, пострадал указанный офис правящей партии.

Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии, но пообещал гражданам решительные действия властей. В ночь на вторник он с соратниками и прессой осмотрел разгромленное отделение СПП на улице Цвийичевой, где порезался разбитым стеклом и пообещал написать книгу о борьбе с «цветной революцией».

Также накануне Вучич посетил футбольный матч предварительного раунда Лиги чемпионов, в котором белградская «Црвена Звезда» уступила кипрскому «Пафосу» со счетом 1:2.

Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич тем временем призвал граждан выйти в среду на мирные собрания в городах Сербии, назначенные, по данным проправительственных СМИ, в 50 городах.