Трамп заявил о взаимопонимании с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину заявил о взаимопонимании с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», — отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прервал встречу с украинским коллегой и лидерами ЕС ради звонка президенту России. 18 августа он провел переговоры с Зеленским, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран. Президент Украины поблагодарил президента США и его супругу за миротворческие усилия по урегулированию украинского кризиса.