Трамп позавидовал загару Мерца

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами стран ЕС заявил, что у канцлера Германии Фридриха Мерца отличный загар. Он добавил, что желает загореть также, пишет «КоммерсантЪ».

Напомним, что 18 августа глава США встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме. В ходе встречи он похвалил костюм украинского лидера, высказал надежду на завершение конфликта на Украине.

После закрытой части переговоров Трамп пригласил на встречу лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании.

«Ты отлично выглядишь с таким загаром. Я хочу получить такой же загар», — обратился глава США к немецкому коллеге.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в июне 2025 года Трамп публично унизил Мерца, напомнив ему о сложных страницах истории Германии.