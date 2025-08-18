Зеленский и Трамп встречаются в Вашингтоне

Владимир Зеленский проводит переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне в понедельник. Вместе с Зеленским на встречу приглашены восемь европейских лидеров.

Этому предшествовала знаковая встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, где американский лидер заявил, что они сошлись во «многих пунктах». Российский президент сказал, что их переговоры могут «проложить путь к миру», но предупредил Киев и ЕС не «бросать палки в колеса».

Ранее Трамп написал в соцсетях, что Зеленский способен «закончить войну с Россией почти мгновенно, если захочет».

«Никакого возврата Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!), никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — добавил он.