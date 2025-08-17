Макрон раскрыл цель визита в США

Европейские лидеры намерены получить от президента США Дональда Трампа четкую информацию о гарантиях безопасности для Украины во время предстоящего визита в Вашингтон. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с лидерами «коалиции желающих».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о том, что проект будущих гарантий безопасности находится в разработке и обсуждается с союзниками.

Макрон везет Трампу план ввода войск на Украину

«Мы спросим США, насколько и в какой степени они готовы присоединиться к этим соглашениям, учитывая, что они подняли вопрос гарантий безопасности и подтвердили причастность к нему», — заявил Макрон.

По словам Макрона, на встрече также будет обсуждаться вопрос формализации процесса обеспечения гарантий безопасности для Украины.