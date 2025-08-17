Зеленский публично отверг план Трампа

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомисии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа перед встречей с ним в Вашингтоне и выдвинул встречные условия, которые намерен обсуждать в Белом доме в понедельник.

Во-первых, Зеленский категорически отверг идею Трампа о немедленном заключении мирного соглашения, минуя перемирие. «Сначала мы должны прекратить убийства. Невозможно вести переговоры под давлением оружия», — заявил он. По его словам, именно текущая линия фронта должна стать отправной точкой для реальных переговоров, а не поводом для давления.

Во-вторых, Зеленский вновь отказался от любой передачи территорий России, в частности, вывода войск из оставшейся части ДНР.

«Конституция делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей», — отрезал Зеленский.

Вместо этого Зеленский предложил свой путь: сначала — полное прекращение огня, затем — трехсторонний саммит Украина-Россия-США для выработки финального соглашения. И если Россия откажется от такого формата, по его словам, «должны последовать новые санкции».

Касательно гарантий безопасности, Зеленский подтвердил, что пока «нет никаких деталей», как они будут работать. Он подчеркнул, что Киев рассматривает в качестве таких гарантий механизм, аналогичный 5-й статье НАТО, а также считает «вступление в ЕС частью гарантий безопасности».

Ранее свое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, что говорит о том, что Зеленский перед встречей с Трампом получил поддержку своей переговорной позиции от Европы.