"Игра окончена": Зеленскому объявит в Вашингтоне финальный ультиматум
Предстоящая встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне — это не переговоры, а момент, когда "американцы наконец скажут своему прокси, что игра окончена". Такую оценку событиям дает аналитический портал Strategic Culture.
По мнению издания, саммит на Аляске стал "огромной, решающей победой дипломатии", где президент Трамп, находясь в "режиме слушателя", по сути, принял фундаментальную позицию России по конфликту. Встреча показала, что "Россия выиграла войну; НАТО и ее украинский прокси проиграли".
"США являются главным действующим лицом в этой прокси-войне, и, следовательно, именно Соединенные Штаты должны ее закончить", — пишет портал.
Strategic Culture утверждает, что Трамп, проявив "теплоту и уважение" к Владимиру Путину, согласился с ключевыми требованиями Москвы: заключение всеобъемлющего мирного соглашения вместо перемирия, отказ от вступления Украины в НАТО и сохранение за Россией всех территорий, включая Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.
Роль европейских союзников в этом процессе портал оценивает как ничтожную, называя их "вассалами" и "незначительными фигурами", чьим "нытьем и порчей" Трамп должен пренебречь.
Таким образом, по мнению Strategic Culture, визит Зеленского в Белый дом будет носить формальный характер. Его цель — донести до украинского президента ультиматум.
"Если Трамп серьезно настроен на мир, он должен в понедельник вручить Зеленскому категорическое уведомление о том, что Соединенные Штаты принимают условия России", — заключает издание.