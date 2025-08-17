Предстоящая встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне — это не переговоры, а момент, когда "американцы наконец скажут своему прокси, что игра окончена". Такую оценку событиям дает аналитический портал Strategic Culture.

© Московский Комсомолец

По мнению издания, саммит на Аляске стал "огромной, решающей победой дипломатии", где президент Трамп, находясь в "режиме слушателя", по сути, принял фундаментальную позицию России по конфликту. Встреча показала, что "Россия выиграла войну; НАТО и ее украинский прокси проиграли".

"США являются главным действующим лицом в этой прокси-войне, и, следовательно, именно Соединенные Штаты должны ее закончить", — пишет портал.

Strategic Culture утверждает, что Трамп, проявив "теплоту и уважение" к Владимиру Путину, согласился с ключевыми требованиями Москвы: заключение всеобъемлющего мирного соглашения вместо перемирия, отказ от вступления Украины в НАТО и сохранение за Россией всех территорий, включая Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.

Роль европейских союзников в этом процессе портал оценивает как ничтожную, называя их "вассалами" и "незначительными фигурами", чьим "нытьем и порчей" Трамп должен пренебречь.

Таким образом, по мнению Strategic Culture, визит Зеленского в Белый дом будет носить формальный характер. Его цель — донести до украинского президента ультиматум.