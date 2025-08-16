Европейским лидерам нужно понять, что Россия тоже хочет мира и безопасного будущего. Об этом депутат Европейского парламента (ЕП) от Бельгии Руди Кеннес, его слова приводит РИА Новости.

«Я надеюсь, что где-то в закулисье [президент США Дональд] Трамп им скажет: "Ну, теперь дело за вами, иначе я ухожу, и тогда вы знаете, что случится после этого". У него все еще есть эта карта, он может просто сказать — "никакого больше оружия от США". Тогда Украина проиграет, но конфликт никуда не денется», — указал политик.

Кеннес выразил надежду, что в Европе изменят отношение и политику по этому вопросу, поскольку ей нужно понять, что не только в Киеве, но и в Москве хотят безопасного будущего. При этом евродепутат отметил, что до сих пор Россия наблюдала только расширение Североатлантического альянса к своим границам.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что в Евросоюзе начали обсуждать возможное смягчение санкций против России в ответ на прекращение огня на Украине. Отмечалось, что главным условием должна стать готовность Москвы согласиться на это в «определенный срок», который не уточняется.