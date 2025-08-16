Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа носит исторический характер и стала большой дипломатической победой Москвы. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии и экс-глава Агентства безопасности и информации Александар Вулин.

"Встреча президента Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа является исторической не только в контексте конфликта на Украине. Президент Путин начал переговоры фразой, которая ознаменовала появление нового мира: "Добрый день, сосед". Эта фраза ясно указывает, что Россия и Америка ближе друг к другу, чем к ним близок Европейский союз, и что ЕС нечего искать в отношениях двух великих держав", - отметил Вулин.

По его словам, от саммита нельзя было ожидать окончательного соглашения, однако именно сам факт начала диалога уже является серьезным шагом. "Президент Путин одержал большую дипломатическую победу этой встречей. Какой серьезный государственный деятель теперь решится произнести ложь о том, что президент Путин - преступник? И кто теперь может утверждать, что Россия изолирована? В изоляции оказалось руководство Европейского союза, чья политика борьбы против России "до последнего украинца" экономически разорила сам ЕС и свела его на политическую периферию", - указал собеседник ТАСС.

Вулин также отметил неизменность позиции российского лидера с начала украинского кризиса, которая заслуживает большого уважения.

"Россия сохранила и развила дружбу с Китаем, своей твердой позицией заслужила уважение Америки. Может ли ЕС сказать то же самое о себе? Президент Путин с самого начала кризиса на Украине не менял своих позиций, и его принципиальная линия подтвердила как его политическое, так и человеческое величие. Уже сегодня он показал, что его борьба за Русский мир станет определяющей для века, в котором мы живем", - подчеркнул он.

Бывший вице-премьер отдельно обратил внимание на то, что Трамп провел переговоры и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Это еще раз доказало, что Россия - надежный и последовательный союзник, а Европейский союз может диктовать только тем, кто принимает его диктат, тогда как будущее принадлежит тем, кто не боится", - заключил Вулин.

Саммит на Аляске

15 августа на военной базе в Анкоридже (штат Аляска) состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.