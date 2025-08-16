Умер музыкант рок-группы писателя Стивена Кинга Грег Айлз

Ушел из жизни Грег Айлз, примечательная фигура современного культурного ландшафта.

Грег, родившийся в 1960 году в Германии, - американский писатель - автор бестселлеров, сценарист, продюсер, рок-музыкант, телеведущий.

Айзл написал 17 романов в разных жанрах - известна экранизация его триллера 2002 года "24 часа", где снялись Шарлиз Терон, Кортни Лав, Стюард Таунсенд и Дакота Фаннинг. Он был фронтменом группы Frankly Scarlet - певцом, гитаристом и автором песен, а далее - участником The Rock Bottom Remainders (чаще - просто The Remainders), периодической супергруппы, в которую входили писатель Стивен Кинг и создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг.

В 2011-м артист попал в серьезное ДТП, лишился ноги, получил разрыв аорты и более недели провел в коме.

Причина смерти писателя - множественная миелома. Об этом сообщило местное издание в Натчезе, Миссисипи.