СМИ Аргентины: Саммит на Аляске носит исторический характер

Ведущие аргентинские СМИ с большим вниманием следили за саммитом президентов России и США, состоявшимся на Аляске. Общий тон публикаций, несмотря на привычный для большинства аргентинских медиа прозападный стиль изложения актуальных международных событий, в данном случае положительный.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа называются историческими, а факт прямого контакта лидеров двух мировых держав описывается как дающий надежду на скорое разрешение украинского кризиса.

В материале одной из наиболее популярных газет страны La Nacion, в чьих статьях довольно редко можно прочитать что-либо положительное о России и ее руководстве, подчеркнули историческое значение саммита и процитировали ряд заявлений российского президента на итоговой пресс-конференции. В тексте отмечается положительный настрой двух лидеров на протяжении всего мероприятия, а также подчеркивается высокий уровень встречи Владимира Путина в Анкоридже. Обращается внимание на неожиданно теплый для многих западников прием российского президента, а личное приветствие Путина Трампом на взлетной полосе названо жестом, который проявляется только при встрече уважаемого лидера.

"Для Путина саммит уже стал крупной победой, которую он может представить как доказательство того, что многолетние попытки Запада изолировать Россию потерпели крах, и что Москва возвращает себе законное место в высшей сфере международной дипломатии", - подчеркнули в издании.

Влиятельный аргентинский эксперт-международник Атилио Борон в авторской колонке для газеты Pagina 12 под названием "Аляска: маленький шаг вперед" подчеркнул, что основным итогом встречи в Анкоридже, по его мнению, стало то, что оба лидера дали четко понять всему миру - переговоры заложили основу для продвижения к более значимым договоренностям.

"Есть множество других вопросов, требующих дальнейшего анализа: Россия является неоспоримой военно-морской державой в Арктике, и Соединенным Штатам необходимо гарантировать, что эта территория не превратится в своего рода замерзший Карибский бассейн, контролируемый исключительно Москвой.

Учитывая впечатляющий прогресс российских ракетных технологий, крайне важно рассмотреть возможность заключения нового ядерного соглашения, и Вашингтон заинтересован в этом больше, чем Москва, учитывая превосходство России в этой области. Другой вопрос: возможная встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Пекине 3 сентября, когда Китай будет отмечать на площади Тяньаньмэнь годовщину окончания Второй мировой войны. Многие аналитики рассматривают ее как своего рода "Ялту 2.0", которая заложит основу для многополярной реорганизации международной системы", - отметил Атилио Борон.

Эксперт также отметил, что российский лидер возвращается в Москву, передав своему американскому коллеге очень четкий сигнал, который был должным образом принят к сведению Трампом. Ярким подтверждением этому, указывает Борон, стала демонстрация со стороны двух лидеров стремления достигнуть прогресса в направлении более широкого урегулирования. "Для этого Трампу, как уже отмечалось, следует обуздать безудержную милитаризацию и русофобию, охватившие европейское руководство, и поставить вопрос о национальной безопасности России как требование, не подлежащее отмене ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул аргентинец.

Издание Perfil в одном из предшествующих началу саммита на Аляске материалов отметило один примечательный факт в статье под заголовком "Милей заморозил отношения с Зеленским": аргентинский лидер, чья страна продолжает находиться в непростом экономическом положении и во многом зависит от США, сделал сознательную паузу в диалоге с Киевом с тем, чтобы не раздражать нынешнего главу Белого дома.

"Сложно предсказать развитие событий на Украине с таким непредсказуемым человеком, как Трамп. Похоже, аргентинское правительство наконец с этим смирилось и сделало практически все, чтобы "замылить" состоявшийся в этот четверг телефонный звонок между Милеем и Зеленским: МИД перенаправил вопросы журналистов по этой теме в администрацию президента, а там согласились лишь на то, чтобы дать неофициальный короткий и по сути бессодержательный комментарий прессе, использовав для этого один из онлайн-мессенджеров. Приоритеты Милея совершенно иные. Наряду с традиционной финансовой поддержкой он ждет звонка с приглашением из Белого дома: он надеется заключить с Трампом соглашение о тарифах, которое снизит введенные им в рамках "торговой войны" 10-процентные пошлины", - пишет издание.

В статье также обращается внимание на постепенное изменение позиции официального Буэнос-Айреса в отношении Киева и в целом ситуации на Украине после прихода к власти Дональда Трампа. В качестве знаковых моментов называются комментарии американца, когда он назвал Зеленского диктатором и заявил, что Украина инициировала военные действия. Кроме того, в Аргентине запомнили сцены, когда Трамп "довольно драматично" унизил Зеленского в Овальном кабинете и указал, что тот "желает разыграть Третью мировую войну".

Знаковым моментом, подтверждающим тезисы издания о том, что администрация Милея прислушивается к Вашингтону в украинском вопросе, стало голосование в ООН по резолюции, предложенной европейскими странами и требующей "немедленного, полного и безоговорочного" вывода российских войск с территории Украины. Напомним, тогда правительство Аргентины впервые с 2022 года официально изменило свою позицию и не поддержало антироссийские резолюции на Генеральной Ассамблее ООН.