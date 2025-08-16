Госсекретарь США оценил результаты переговоров Трампа и Путина на Аляске

США и РФ предстоит пройти долгий путь, но стороны в ходе саммита на Аляске добились прогресса.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит ТАСС.

«Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса», — сказал он.

Рубио выразил надежду на то, что скоро пройдет новая встреча лидеров США и РФ.

В пятницу президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

В США заметили изменение политики по Украине на фоне встречи Путина и Трампа

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.