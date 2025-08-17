Раскрыто содержание письма Путину от Мелании Трамп

Раскрыто содержание письма Мелании Трамп, которое адресовано президенту России Владимиру Путину и было передано ему в ходе саммита на Аляске. Его опубликовал телеканал Fox News, в нем жена президента США Дональда Трампа просит защитить детей от войны, установив мир.

© Лента.ру

Первая леди США в своем письме обращает внимание на то, что «каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от опасности», и задача мировых лидеров — поддерживать надежду нового поколения, а также заботиться о достойном мире для всех.

«Каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии», — написала Мелания Трамп.

Reuters: на Аляске Трамп лично передал Путину письмо от своей жены Меланьи

Она заверила, что именно Владимир Путин может «единолично вернуть мелодичный смех» детям. В таком случае он будет «служить не только России, но и человечеству».

Ранее сообщалось, что Трамп лично передал Путину письмо от своей жены в ходе встречи на Аляске. По данным источников Reuters, в нем упоминаются похищения детей в результате конфликта на Украине.