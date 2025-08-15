Профессор: Зеленский может потерять власть после саммита на Аляске

Украинский лидер Владимир Зеленский может лишиться власти после саммита Россия — США на Аляске. Такое предположение в интервью aif.ru высказал профессор МГИМО Дмитрий Саймс.

© Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

"Дальнейшая судьба Зеленского, во многом, зависит от европейской позиции. И того, готова ли его Европа поддерживать без Трампа. Ясно, что без поддержки США Зеленскому будет трудно оставаться на своем месте", — сказал Саймс.

Он добавил, что если Киев лишится поддержки со стороны Соединенных Штатов, другие украинские политики поставят под вопрос необходимость нахождения Зеленского у власти.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Их переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, начало запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Главной темой обсуждения глав государств станет урегулирование конфликта на Украине.