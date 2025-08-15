В Германии заявили о конце Запада как единого политического понятия и пространства. А все из-за саммита на Аляске, где президенты России и США встретятся с глазу на глаз, чтобы обсудить будущее Европы без участия европейцев. Старый Свет обоснованно считает, что американцы его предадут. К сожалению, эта мысль запоздала.

«С Западом как эмоциональным или этическим термином покончено». С такими словами заламывал руки видный немецкий политик Родерих Кизеветтер в комментарии для американской газеты The Washington Post. Это их общее горе.

WP – магистральное издание глобалистов США. Кизеветтер – их человек в немецком Бундестаге, где занимал ответственные посты, прослыв большим другом Киева и, разумеется, врагом России. Он был нашим врагом еще тогда, когда это среди немцев не поощрялось.

В некоторой степени неприятие к нам проистекает из особенностей карьеры Кизеветтера. Полковник бундесвера, работавший в структурах НАТО и Евросовета, при переходе в парламент стал специализироваться на Балканах и не без повода решил, что Россия там для Германии – конкурент.

У Берлина в бывшей Югославии особая роль. Он – первая скрипка самых одиозных проектов НАТО в регионе: поддержки хорватских националистов, вмешательства в боснийскую войну, отторжения Косова от Сербии. США, понятное дело, и дирижер, и главный акционер оркестра, но во все эти авантюры американцы включились позднее немцев и с их подачи.

У России другая сторона и совсем другой взгляд, согласно которому натовцы на Балканах – это прежде всего военные преступники. Компромисса не прощупывается, так что дружественных отношений с Кизеветтером у нас сложиться не могло в любом случае, а для цивилизованного соперничества он слишком гнилой человек.

Никакие политические разногласия не могут оправдать вульгарной русофобии и позорного кликушества. Кизеветтер обвинял Россию в подрыве «Северных потоков», добивался ликвидации Русского дома, называл поклонников русской культуры потенциальными шпионами. Столь истеричных персонажей привычнее видеть в элите Прибалтики, но глобалистский инкубатор выравнивает.

Теперь этому неприятному человеку как будто плохо, что уже само по себе хорошо. Кизеветтер объявил о кончине единого Запада не только в «эмоциональном и этическом», но и в политическом смысле, поскольку на саммит Россия – США на Аляске не допущены представители Украины и ЕС, хотя очень старались туда попасть.

В Брюсселе боятся (а Кизеветтер транслирует), что президенты России и США договорятся за спиной Европы и Украины. Правильно делают, что боятся. Северный саммит можно назвать и похоронами того самого «единого Запада», и прощанием с европейской субъектностью.

У Москвы больше нет причин учитывать интересы и даже мнение европейцев. Тем более оно известно.

«Никаких уступок Москве», – заявила на днях главная евродипломатка Кая Каллас.

Вот и поговорили.

А в случае с США учитывать интересы и мнение европейцев не имеет особого смысла для президента Дональда Трампа. Во-первых, он Евросоюз не любит – помнит, что его в Брюсселе называли земляным червяком, а теперь пытаются не допустить до власти его единомышленников типа партии «Альтернатива для Германии».

Во-вторых, Трамп уже заставил Евросоюз заключить крайне унизительную торговую сделку. То есть уже получил то, что хотел, а заодно убедился, что ЕС находится в безвыходном положении и вынужден принимать все условия Вашингтона.

Наконец, нынешний президент США всегда поступает, как хочет, а если поступает не так, как хочет, то заявляет, что именно этого и хотел. Он импульсивен и непредсказуем, но гибок – в том числе поэтому договориться на Аляске можно о многом: европейцы этому не помеха, можно им вердикт по факсу прислать.

А вот помеха имплементации возможных договоренностей есть – это Владимир Зеленский. Он не примет «обмена землями» и других важных условий Москвы, поскольку такой мир лично для него означает немедленный позор и скорый крах. Как следствие, сопротивляться будет до последнего украинца (возможно, Андрея Ермака), а препараты помогут отрицать реальность.

Кизеветтер тоже был крут в плане отрицания реальности (например, предвещал военный разгром России), но до украинского головнокомандувача ему далеко. Смерть единого Запада немец констатировал верно. Но ошибся со временем смерти.

Конечно, переговоры с Россией со стороны США – это предательство и Киева, которому обещали «не обсуждать Украину без Украины», и европейцев, которых просто выставили за дверь при обсуждении вопросов европейской безопасности. Но такого «единого Запада», о котором горюет Кизеветтер, уже давно нет, так что и горевать не о чем.

Европа не союзник США, а жертва. Разжигание украинского кризиса было частью стратегии не только по ослаблению России, но и по обезжириванию Европы. Америка получала и продолжает получать от конфликта сверхприбыли, тогда как Евросоюз – убытки, которые еще далеко не закончились, а может быть даже толком не начались.

Бросать союзников и нарушать данные им обещания для США – норма, так было задолго до Трампа. Просто нынешний президент делает это открыто, а ноги о брюссельцев вытирает с видимым удовольствием, поэтому смерть единого Запада его адепты разглядели только сейчас, когда отрицать стало неприлично.

Америка существует сама по себе и только ради себя, а Евросоюз нужен для оплаты ее счетов.

Теоретически это должно бы побудить Европу жить своим умом, как ей горячо советовали из России три-четыре года назад. Но для того, чтобы этот процесс стал благотворным, все-таки нужен какой-то свой ум, а есть только Кая Каллас и Родерих Кизеветтер.