Раскрыт еще один участник саммита на Аляске
Министр обороны США Пит Хегсет отправился в Анкоридж, где пройдет российско-американский саммит с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом Пентагон в заявлении на официальном сайте ведомства.
«Хегсет направляется на объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска», — отмечается в публикации.
Ранее Белый дом раскрыл состав американской делегации на саммите Путина и Трампа. США представят: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Российскую строну представят: глава МИД Сергей Лавров, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Трамп разразился угрозами в адрес России по дороге на встречу с Путиным
Саммит России и США начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.