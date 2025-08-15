Президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский запланировали встречу после саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на Елисейский дворец.

"Президент Макрон и президент Зеленский условились после Аляски увидеться в подходящее время", - приводит издание слова представителя Елисейского дворца.

Информации о дате и месте проведения встречи нет. Кроме того, президент Франции и глава киевского режима в очередной раз провели разговор перед саммитом Путина и Трампа на Аляске.

13 августа Зеленский с неожиданным визитом прибыл в ФРГ, где встретился с канцлером страны Фридрихом Мерцем и поучаствовал в онлайн-конференции так называемой коалиции желающих. После этого 14 августа глава киевского режима прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Макрон дважды за прошлую неделю созванивался с Зеленским после объявления о будущей встрече Путина и Трампа.