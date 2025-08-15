Раскрыт план Макрона и Зеленского после саммита на Аляске

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский намерены провести встречу после завершения российско-американских переговоров на Аляске. Об этом со ссылкой на телеканал BFMTV пишет РИА Новости.

«Президент Макрон и президент Зеленский условились после Аляски увидеться в подходящее время», - цитирует канал представителя Елисейского дворца.

При этом пока неизвестно, где и когда пройдет встреча украинского и французского политиков.

В США раскрыли планы Трампа по контактам с Киевом и ЕС до встречи с Путиным

Сегодня на Объединенной военной базе Элмендофр-Ричардсон возле города Анкоридж на Аляске пройдет встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Основной темой саммита станет урегулирование украинского кризиса.

В преддверии саммита прошли консультации ЕС с американским руководством. Во них приняли участие Великобритания, Германия, Франция, Италия, Польша, Финляндия, а также руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По данным СМИ, европейские политики призвали Дональда Трампа не договариваться о судьбе Украины без Украины, не идти на территориальные уступки и держаться линии «сначала перемирие, потом переговоры».