Эксперт раскрыл, откуда на лице Зеленского синяк

Не исключено, что синяк на щеке Владимира Зеленского образовался в связи с нарушением координации на фоне интоксикации. Об этом заявил aif.ru выразил врач-нарколог Василий Шуров.

На видеозаписи, сделанной во время встречи Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине, можно заметить необычное пятно на левой щеке украинского лидера. Также видно, как у него подрагивает уголок рта.

«У него были тики на лице, он не мог сфокусировать взгляд. Синяк мог появиться из-за нарушения у Зеленского координации на фоне употребления запрещенных веществ - упал и ударился лицом», — подчеркнул врач.

По его словам, есть и вероятность того, что синяк появился у политика в связи с конфликтом перед мероприятием. Ранее Шуров предположил, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак может поставлять Зеленскому наркотики, чтобы лучше его контролировать.

15 встреча пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, президентов России и США. Основной темой обсуждения станет поиск путей разрешения конфликта на Украине. В числе возможных вопросов для обсуждения — территориальные уступки и отказ Украины от присоединения к НАТО. Встреча состоится в городе Анкоридж, расположенном в южной части штата Аляска.