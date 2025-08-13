В Польше испугались капитуляции Украины после саммита на Аляске

Подписание Украиной акта о капитуляции станет для Польши поражением. Об этом заявил 13 августа заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.

По словам министра, если Украины будет «унижена», если ей придется капитулировать, то это станет, во-первых, колоссальным поражением для Польши, а во-вторых, поражением для президента Кароля Навроцкого.

Томчик добавил, что если Навроцкий не воспользуется своими отношениями с США, и Киев подпишет акт о капитуляции, это станет гигантской проблемой для польского государства на долгие годы.

Лидеры Европейского союза в преддверии российско-американского саммита приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить санкции против России.

15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.