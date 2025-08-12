Президент США Дональд Трамп «раздавил» Владимира Зеленского за его отказ от территориальных уступок в конфликте с РФ. Как сообщает «РГ», об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что у него нет намерения звать Зеленского на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые пройдут 15 августа на Аляске. Кроме того, он не согласился с позицией украинского политика по вопросу обмена территорий, отметив, что Зеленскому не требовалось «конституционного одобрения» в ведении боевых действий.

Раскрыта причина резкой смены позиции Зеленского по территориям

«Трамп буквально раздавил Зеленского. Он с самого начала понимал, что Зеленский и проевропейская клика препятствуют миру!» — заявил Филиппо.

Позднее он также заявил, что лидеры стран ЕС делают все, чтобы помешать Зеленскому пойти на уступки. Филиппо считает, что сейчас «их маленький военный бизнес» находится под угрозой из-за возможного окончания конфликта.