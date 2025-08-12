В Британии мигранты терроризируют жителей

Бывший министр образования Британии, мэр Большого Линкольншира Андреа Дженкинс заявила, что мигранты терроризируют жителей страны. Об этом она сказала во время выступления в штабе правой партии Reform UK — запись доступна на YouTube-канале организации.

Дженкинс призналась, что ей поступают сообщения с угрозами и пожеланиями жуткой смерти. В одном из них автор пожелал, чтобы ее сын был «изнасилован и осквернен беженцами», а за самим политиком «придет ХАМАС».

«На стены моего офиса нанесли граффити с призывом, чтобы я покончила с собой — виновного не нашли. Я получила 70 писем за три месяца с угрозами и призывом купить бронежилет и быть начеку — виновника отпустили с простым предупреждением. Кто-то с кувалдой гнался за моим сторонником, это зафиксировано на видео, — его отпустили», — сказала Дженкинс.

Кроме того, недавно неизвестные опубликовали домашний адрес мэра. И хоть она живет одна с ребенком, полиция не стала заниматься расследованием. Во время предвыборной кампании перед Дженкинс и ее сыном спустил штаны мужчина — наказания для него также не последовало.

«И это всего лишь мой опыт, опыт одного человека. Я не смогла добиться справедливости даже для себя. А теперь представьте каждую деревню, каждый город, каждый уголок нашей страны, где подобное происходит каждый день. Когда же восторжествует справедливость?» — задалась политик вопросом.

Дженкинс добавила, что не чувствует себя в безопасности и не считает, что ее дети растут в «безопасной и прекрасной Британии». Сейчас британцы живут в стране, где осуждают за откровенные высказывания и «отменяют», в том числе и женщин.