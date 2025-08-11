Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Украине два миллиона долларов на гуманитарную помощь. Глава республики подписал соответствующий указ, передает агентство Report.

Согласно документу, средства из резервного фонда президента Азербайджана будут выделены министерству энергетики Украины. Они будут направлены на закупку и отправку электрооборудования.

«Основываясь на принципах гуманизма, Азербайджанская Республика оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе», — говорится в документе.

Агентство также уточняет, что отношения между Киевом и Баку основываются на дружбе и партнерстве. Соответствующие положения были закреплены в двустороннем документе от 2022 года.

Ранее стало известно, что Баку может снять эмбарго на поставки оружия Киеву, если Вооруженные силы России продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на Украине.