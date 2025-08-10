Раскрыты условия содержания в СИЗО главы Гагаузии Евгении Гуцул

После вынесения в Молдавии приговора судом первой инстанции к 7 годам лишения свободы в колонии полузакрытого типа глава Гагаузии Евгения Гуцул остается в СИЗО №13 в ожидании окончательного решения Апелляционной палаты по ее делу.

Как сообщила Национальная администрация тюрем (ANP), учитывая занимаемую Евгенией Гуцул высокую должность в органах публичной власти, она помещена в отдельную камеру.

Администрация также уточнила предоставленные Гуцул права. Поскольку она является матерью несовершеннолетнего ребенка, ей разрешено совершать два телефонных звонка в неделю вместо стандартного одного. Кроме того, башканка имеет право получать одну посылку в неделю, ежедневно гулять во дворе учреждения до двух часов и беспрепятственно встречаться со своим адвокатом.

Защита обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул

В случае, если Апелляционная палата оставит приговор в силе, Евгению Гуцул переведут для отбывания наказания в женскую колонию, расположенную в городе Руска.