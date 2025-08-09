Маск сделал неожиданное заявление о Википедии

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, резко раскритиковал в соцсетях Википедию. По его мнению, онлайн-энциклопедию нельзя использовать в качестве окончательного источника для Community Notes.

Бизнесмен пояснил, что редполитика сайта излишне «левоцентричная и нигилистическая».

Его мнение поддержал сооснователь портала Лэрри Сэнгер. Он заметил, что пользователи окончательно утратили доверие к Википедии.

Community Notes — функция в X, с помощью которой участники могут добавлять контекст (к примеру, ссылки на надежные источники) под текстом, изображением или видео.