Посол ОАЭ оценил визит президента страны в Россию

Визит шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию стал важным этапом в развитии отношений между Абу-Даби и Москвой. Об этом заявил посол ОАЭ в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер, передает «Интерфакс».

По его словам, визит президента ОАЭ в Россию «отражает стремление Абу-Даби к укреплению международного партнерства».

«Визит Его Высочества шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, в Российскую Федерацию — важный этап в развитии двусторонних отношений между ОАЭ и РФ, который воплощает стратегический характер партнерства между двумя дружественными странами», — сказал аль-Джабер.

Посол напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены в 1971 году и с тех пор экономическое сотрудничество Абу-Даби и Москвы «непрерывно развивается». В частности, он указал, что в 2024 году товарооборот между ОАЭ и РФ достиг примерно 11,5 миллиарда долларов, а туризм стал представлять собой «не просто туристические поездки, а начал отражать прочные человеческие и культурные отношения».