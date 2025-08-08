Лукашенко сравнил Трампа с лошадью

Президент США Дональд Трамп как политик — это настоящий бульдозер и лошадь. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру.

«Я могу позволить себе такое рассуждение: Трамп — это же бульдозер, лошадь», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что сам будет стремиться быть более крепким политиком, чем американский коллега.

Также утверждается, что белорусский лидер с начала текущего года якобы консультировал представителей администрации президента США относительно контактов с российской стороной. Журнал Time пишет, что, используя все доступные каналы связи с Вашингтоном, Лукашенко преподносил перспективу мира, чтобы привлечь внимание президента Трампа.

Среди прочего белорусский лидер заявил, что в данный момент его встреча с американским лидером не стоит в повестке дня. Как сказал глава государства, его переговоры с хозяином Белого дома могли бы оказаться достаточно важными и «архиполезными». Также Лукашенко отметил, что в целом хорошо относится к Трампу.