Лукашенко обратился с призывом к американцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал американцев "шевелить" лидера их страны Дональда Трампа, чтобы тот сподвиг Владимира Зеленского на воздушное перемирие.

"Ни я, ни вы, ни [президент России Владимир] Путин, ни Трамп, мы не вечные. Все изменится буквально в ближайшие две пятилетки, в ближайшие 10 лет. Но давайте мы решим проблему, исходя из реалий сегодня. [Это] получится. Шевелите Трампа. А он пускай Зеленского сподвигнет хотя бы на воздушное перемирие", - сказал Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

