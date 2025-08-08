Посол Украины в ФРГ высказался о территориальных уступках России

Посол Украины в Германии Алексей Макеев исключил территориальные уступки России в ходе потенциальных мирных переговоров. Его слова приводит телеканал ZDF.

© Газета.Ru

По его словам, уступки показали бы, что «право сильного» побеждает. В Европе не должна царствовать несправедливость вместо международного права, иначе никто не будет чувствовать себя в безопасности, утверждает дипломат. Он утверждает, что переговоры должны заставить идти на уступки Россию.

«Именно Россия должна нести за это ответственность», — заявил Макеев.

До этого газета Bild со ссылкой на источники писала, что Россия остается жесткой в своих территориальных требованиях для урегулирования конфликта на Украине, несмотря на визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Кремль настаивает на том, что четыре новых региона, а также Крым, должны принадлежать России, утверждают собеседники таблоида.