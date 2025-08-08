Правительство Германии ввело частичный запрет на экспорт вооружений в Израиль из-за эскалации военных действий в секторе Газа. Об этом в пятницу заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Германия до дальнейшего уведомления не будет утверждать экспорт военных товаров, которые могут быть использованы в секторе Газа", — говорится в заявлении канцлера.

Это решение принято в связи с "решением израильского кабинета о еще более жестких военных действиях израильской армии в секторе Газа".

Канцлер Мерц подчеркнул, что правительство Германии "глубоко обеспокоено продолжающимися страданиями гражданского населения" в анклаве. Он отметил, что с планируемым наступлением ответственность израильского правительства за снабжение населения только возрастает. В связи с этим Германия настаивает, чтобы Израиль обеспечил комплексный доступ для гуманитарной помощи, в том числе для организаций ООН.

NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за массового голода в секторе Газа

"Израиль должен, вслед за правильными шагами последних дней, и дальше всесторонне и на постоянной основе улучшать гуманитарную ситуацию в Газе", — заявил Фридрих Мерц.

Кроме того, правительство Германии настоятельно призвало израильские власти "не предпринимать дальнейших шагов в сторону аннексии Западного берега".