Экс-премьер Украины рассказал о катастрофе в Киеве

Украина разворовали и распродали практически полностью, причем всего лишь за 11 лет. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на YouTube.

По словам политика, средства, которые выделили Киеву — огромные. И «если бы они пошли в дело, могли бы Украину преобразить просто», — подчеркнул он.

Азаров уточнил, что несмотря на масштабное финансирование, от страны уже ничего не осталось — «практически все так или иначе продано или передано в иностранное управление».

Депутат Рады раскрыл положение Украины

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре.

До этого в пяти городах Украины прошли протесты против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.