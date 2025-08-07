Лукашенко насторожился

Белоруссию настораживает агрессивный настрой со стороны Польши и стран Прибалтики. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Белоруссии настроены наши соседи — Польша и страны Балтии. Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы», — объяснил глава государства.

По словам Лукашенко, по этой причине Минск прежде всего уделяет самое пристальное внимание работе КГБ и всего силового блока.

Ранее белорусский лидер заявлял, что за границей возводят в культ гитлеровских палачей. Лукашенко заметил, что их чествуют на государственном уровне.