Трамп разозлился из-за Украины

Президент США Дональд Трамп злится, что не может в короткие сроки урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«В глубине души Трамп, по словам его помощников, злится из-за своей неспособности разрешить конфликт спустя 200 дней после начала своего второго президентского срока», — передает издание.

Издание отмечает, что для Трампа встреча с президентом России может стать «самым серьезным испытанием» в области заключения сделок после его возвращения в Белый дом. По словам авторов материла, американский лидер приходит к пониманию, что при урегулировании украинского кризиса необходим комплексный подход.

Еще одним испытанием для Трампа, как считает газета, могут стать переговоры с Путиным, поскольку «он имеет четвертьвековой опыт общения с различными президентами США и доказал, что способен отстаивать свою позицию».

Ранее Трамп прокомментировал возможность введения новых антироссийских санкций. По словам главы Белого дома, «все будет зависеть от Путина». Также президент США подчеркнул, что он до сих пор разочарован в действиях Москвы.