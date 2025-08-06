На Украине стали больше пить. Украинцы переориентируются на тяжелый алкоголь и более дешевые импортные вина. Об этой тенденции в интервью украинским СМИ рассказал руководитель и совладелец компании-импортера Vitis Group Сергей Мазур.

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Сергей Мазур говорит, что потребление импортных вин в валюте снизилось на 30-40%, в бутылках достигло довоенных показателей.