На Украине стали больше пить
На Украине стали больше пить. Украинцы переориентируются на тяжелый алкоголь и более дешевые импортные вина. Об этой тенденции в интервью украинским СМИ рассказал руководитель и совладелец компании-импортера Vitis Group Сергей Мазур.
Сергей Мазур говорит, что потребление импортных вин в валюте снизилось на 30-40%, в бутылках достигло довоенных показателей.
"Есть сегменты тяжелого алкоголя, где потребление даже увеличилось по сравнению с довоенным временем. Что касается вина и игристых вин — в бутылках продажи почти достигли довоенных показателей. В денежном эквиваленте, особенно в валюте, падение довольно большое. Думаю, не менее 30-40%. Резко упала средняя стоимость бутылки, которую покупают потребители", - сообщил он.