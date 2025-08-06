Центризбирком Боснии и Герцеговины (БиГ) аннулировал мандат президента Республики Сербской Милорада Додика, в связи с чем предписала провести в энтитете досрочные выборы.

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Об этом сообщает местное издание Dnevni Avaz.

"В течение 90 дней должны быть назначены досрочные выборы", - говорится в публикации.

Накануне апелляционная коллегия суда БиГ оставила в силе обвинительный приговор по делу против президента Республики Сербской. Ему назначили год тюремного заключения и шестилетний запрет занимать государственные должности. Его обвиняют в систематическом неисполнении распоряжений верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта, кандидатура которого не была утверждена ООН. Такое поведение сочли за "посягательство на конституционный строй" страны.

Правительство Республики Сербской заявило, что считает приговор недействительным и политически мотивированным. Власти энтитета заявили, что решение о смене лидера могут принимать только избиратели.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Милорада Додика, по сути, обвиняют в добросовестном исполнении своих обязанностей согласно Конституции. Российский дипломат также подчеркнула, что Москва, будучи гарантом Дейтонского соглашения, намерена использовать имеющиеся в ее распоряжении политические средства, чтобы предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине.